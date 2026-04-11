Рейсы «Рязань-Заокское» отменены из-за поломки теплохода

В субботу, 11 апреля, отменены рейсы в 14:30 и 17:45 теплохода по маршруту «Рязань — Заокское» и «Заокское — Рязань». Причиной отмены стала поломка плавающего транспортёра, который обеспечивает работу переправы.

Ожидается, что движение будет восстановлено после поступления резервного плавающего транспортёра, что может произойти сегодня или завтра утром. Администрация Рязанского муниципального округа сообщила, что специалисты уже работают над устранением неисправности.

«Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в обращении к жителям.

О восстановлении движения теплоходов будет сообщено дополнительно.