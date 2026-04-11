В Рязани проверили воздух после жалоб жителей на неприятный запах в Недостоево

По обращению жителей микрорайона Недостоево на неприятный запах в воздухе передвижная экологическая лаборатория провела исследования атмосферного воздуха по адресу: ул. Сельских Строителей, д. 3.

В отборе и анализе проб воздуха принял участие председатель комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы, депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Репников. Специалисты проверили воздух по следующим компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.

Качество атмосферного воздуха в микрорайоне контролируется круглосуточно в автоматическом режиме. Результаты замеров передаются в контрольно-надзорные органы для дальнейшего анализа и принятия мер .