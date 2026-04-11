Павел Малков обсудил развитие ДОСААФ с председателем организации Денисом Добряковым

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с председателем ДОСААФ России Денисом Добряковым. В ходе встречи стороны обсудили основные направления дальнейшего сотрудничества и приоритеты развития регионального отделения ДОСААФ России в Рязанской области.
Губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече кратко изложил, какие меры принимаются для улучшения подготовки специалистов военно-учетных специальностей, военно-патриотической работы с молодежью и проектов для участников специальной военной операции.
Денис Добряков, председатель ДОСААФ России, поблагодарил губернатора за вклад в развитие объектов ДОСААФ в Рязанской области. Он подчеркнул, что на федеральном уровне активно работают над созданием правовой базы для деятельности организации. Добряков представил новую концепцию развития ДОСААФ на среднесрочную перспективу, которая включает меры по выполнению государственных задач Минобороны РФ.
В рамках встречи также обсуждалось развитие Рязанского учебного стрелково-спортивного центра, который был полностью обновлён по поручению главы региона. В настоящее время на этой площадке организовано практическое обучение граждан стрельбе, включая сотрудников охранных агентств и начинающих охотников .