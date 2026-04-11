Фото с сайта Правительства Рязанской области
Власть и политика

Павел Малков обсудил развитие ДОСААФ с председателем организации Денисом Добряковым

Анастасия Мериакри
Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с председателем ДОСААФ России Денисом Добряковым. В ходе встречи стороны обсудили основные направления дальнейшего сотрудничества и приоритеты развития регионального отделения ДОСААФ России в Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече кратко изложил, какие меры принимаются для улучшения подготовки специалистов военно-учетных специальностей, военно-патриотической работы с молодежью и проектов для участников специальной военной операции.

«ДОСААФ уделяем большое внимание, активно занимаемся развитием базы подведомственных организаций, их новым наполнением. Но вопросов пока еще хватает, поэтому очень надеемся здесь на тесную совместную работу. Есть ряд идей, которые можно реализовать при поддержке ДОСААФ России. Также мы готовы осваивать и запускать в регионе те направления, которые у нас еще не реализуются», – сказал Павел Малков.

Денис Добряков, председатель ДОСААФ России, поблагодарил губернатора за вклад в развитие объектов ДОСААФ в Рязанской области. Он подчеркнул, что на федеральном уровне активно работают над созданием правовой базы для деятельности организации. Добряков представил новую концепцию развития ДОСААФ на среднесрочную перспективу, которая включает меры по выполнению государственных задач Минобороны РФ.

«Активно расширяем линейку специальностей, открыта подготовка по восьми новым направлениям, а в целом их сейчас более двадцати. Только начали обучать таким профессиям, как водолаз, первая группа в прошлом году уже отправилась служить в инженерные войска. Мы возобновили первоначальную летную подготовку, серьезно включились в работу по подготовке специалистов технических профессий, операторов БПЛА и других, которые востребованы сегодня», – отметил Денис Добряков.

В рамках встречи также обсуждалось развитие Рязанского учебного стрелково-спортивного центра, который был полностью обновлён по поручению главы региона. В настоящее время на этой площадке организовано практическое обучение граждан стрельбе, включая сотрудников охранных агентств и начинающих охотников .

