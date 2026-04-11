В Рязани внедряет фотодинамическую терапию для лечения рака

В Рязанском онкологическом диспансере активно внедряется фотодинамическая терапия (ФДТ) — современный метод лечения злокачественных заболеваний, позволяющий избежать хирургического вмешательства и сохранить репродуктивную функцию.
ФДТ используется для лечения:
- предраковых состояний;
- начальных форм рака: дисплазии шейки матки, влагалища и вульвы;
- рака шейки матки in situ.
Ключевое преимущество метода — возможность элиминации вируса папилломы человека, который является основной причиной этих патологий. Это особенно важно для молодых нерожавших женщин, так как позволяет полностью сохранить функцию органов и высокое качество жизни после лечения.
В урологии фотодинамическая терапия применяется для лечения пациентов с раком мочевого пузыря, помогая эффективно удалять опухолевые очаги и снижать риск рецидивов.
Решение о проведении ФДТ принимается на онкологическом консилиуме по показаниям, что гарантирует индивидуальный подход к каждому пациенту и максимальную эффективность терапии .