Митрополит Никодим возглавил богослужение Великой Субботы и освятил пасхальные куличи

Великая Суббота — это особенный день для всех верующих, когда жизнь, погружённая в суету, призывает остановиться и помолчать. В этот день каждый имеет возможность побыть в тишине, с благоговением внимая тому, что невозможно охватить умом — Господь, Создатель этого мира, пребывает во гробе, Он спускается в ад, претворяя смерть в жизнь.
В 2026 году Великая Суббота пришлась на 11 апреля. В Христорождественском кафедральном соборе в Рязани митрополит Рязанский и Михайловский Никодим совершил вечерню и Божественную литургию. На богослужении вспоминался весь долгий путь к Воскресению Господа. Читались пятнадцать паремий из Ветхого Завета, которые выстраиваются подобно ступеням, ведущим к Пасхе Христовой.
По окончании Литургии митрополит Никодим поздравил всех верующих с Великой Субботой и призвал не забывать о главном в наступающем празднике — грядущей радости светлого Христова Воскресения:
Великая Суббота — это день покоя, когда каждому необходимо сохранить в сердце чувство общения с Богом. В этот день начинается освящение пасхальных куличей и пасох, которые будут напоминать о значении этого дня и радости Воскресения Христова.
После богослужения митрополит благословил принесённую рязанцами пасхальную снедь, что стало символом единства и радости в ожидании светлого праздника Пасхи.