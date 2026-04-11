Митрополит Никодим возглавил богослужение Великой Субботы и освятил пасхальные куличи

Великая Суббота — это особенный день для всех верующих, когда жизнь, погружённая в суету, призывает остановиться и помолчать. В этот день каждый имеет возможность побыть в тишине, с благоговением внимая тому, что невозможно охватить умом — Господь, Создатель этого мира, пребывает во гробе, Он спускается в ад, претворяя смерть в жизнь.

В 2026 году Великая Суббота пришлась на 11 апреля. В Христорождественском кафедральном соборе в Рязани митрополит Рязанский и Михайловский Никодим совершил вечерню и Божественную литургию. На богослужении вспоминался весь долгий путь к Воскресению Господа. Читались пятнадцать паремий из Ветхого Завета, которые выстраиваются подобно ступеням, ведущим к Пасхе Христовой.

Реклама

По окончании Литургии митрополит Никодим поздравил всех верующих с Великой Субботой и призвал не забывать о главном в наступающем празднике — грядущей радости светлого Христова Воскресения:

– Вот и закончился наш путь Святой Четыредесятницы. Сорок дней мы шли по этому пути, и еще семь дней следовали Страстной седмицей. Мы плакали и рыдали, видели свою немощь и гордыню, свою слабость. Но, дойдя к светлому Христову Воскресению, в сей день Великой благословенной Субботы, стоя у Плащаницы Господа нашего Иисуса Христа, пусть каждый из нас умилится своим сердцем и возрадуется о безграничной любви Господа нашего Иисуса Христа, изливаемой на каждого из нас.

Великая Суббота — это день покоя, когда каждому необходимо сохранить в сердце чувство общения с Богом. В этот день начинается освящение пасхальных куличей и пасох, которые будут напоминать о значении этого дня и радости Воскресения Христова.

«Этот день многие из нас проводят в суете и заботе о том, как отпраздновать день светлого Христова Воскресения, в ожидании, что придут в гости родственники, друзья, близкие люди. Конечно, их надо принять и разделить с ними радость о Воскресении Христовом. Но в этой суете главное не забыть о том, что Христос воскрес. И эта радость должна пребывать с каждым из нас.», — отметил митрополит Никодим.

После богослужения митрополит благословил принесённую рязанцами пасхальную снедь, что стало символом единства и радости в ожидании светлого праздника Пасхи.