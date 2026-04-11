На Пасху в Рязанской области ожидаются дожди и потепление до +13°C

В Рязанской области 12 апреля погода будет неустойчивой: облачность сменится прояснениями, а в отдельных районах возможны кратковременные осадки. Прогноз дают синоптики регионального ЦГМС.
- Облачность: переменная, с прояснениями.
- Осадки: местами возможен небольшой дождь.
- Ветер: восточный или северо-восточный, 5–10 м/с.
- Температура ночью: от -2°C до +3°C.
- Температура днём: от +8°C до +13°C.
Ветер будет умеренным, восточного или северо-восточного направления. Днём ожидается заметное потепление, однако ночью ещё сохраняются прохладные температуры, особенно по области.
Реклама
Рекомендуется взять с собой зонт или дождевик при выходе на улицу, особенно если планируете длительное пребывание на открытом воздухе.