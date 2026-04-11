Филиппа Киркорова раскритиковали за кулич с хрусталем и золотом за 100 000 рублей

Певец Филипп Киркоров продемонстрировал один из самых дорогих пасхальных куличей в России. Эксклюзивный десерт с золотыми куполами и хрустальной карамелью обошёлся ему в 100 тысяч рублей. Артист назвал это кулинарное произведение «шедевром», но простые пользователи упрекнули его в хайпе.
Десерт как произведение искусства
Кулич, созданный по дизайну Дениcа Симачева, состоит из 53 деталей. Кондитеры трудились над ним семь часов. Внутри десерта — сюрприз, а начинка получила название «Божьей милостью разрешенная». Кулич украшен перламутровым драже, а пасхальные яйца покрыты сусальным золотом.
Цена растёт с каждым днём
Куличи поступили в продажу 1 апреля по стартовой цене 19 999 рублей. Однако по мере приближения Пасхи стоимость росла: сначала до 35 тысяч, затем до 50, а накануне праздника достигла 100 тысяч рублей.
Сам дизайнер Денис Симачев иронично прокомментировал ситуацию:
Общество раскололось
Новость о дорогом куличе вызвала бурную реакцию в соцсетях. Многие напомнили, что Пасха — это святой праздник, а не соревнование в роскоши.
Однако были и те, кто встал на защиту кулича:
Таким образом, эксклюзивный десерт стал не только гастрономическим шедевром, но и поводом для общественной дискуссии о духовности и коммерциализации праздников.
По материалам: «Комсомольская правда«, «RADIO1.RU«.