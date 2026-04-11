Филиппа Киркорова раскритиковали за кулич с хрусталем и золотом за 100 000 рублей

Певец Филипп Киркоров продемонстрировал один из самых дорогих пасхальных куличей в России. Эксклюзивный десерт с золотыми куполами и хрустальной карамелью обошёлся ему в 100 тысяч рублей. Артист назвал это кулинарное произведение «шедевром», но простые пользователи упрекнули его в хайпе.

Десерт как произведение искусства

Кулич, созданный по дизайну Дениcа Симачева, состоит из 53 деталей. Кондитеры трудились над ним семь часов. Внутри десерта — сюрприз, а начинка получила название «Божьей милостью разрешенная». Кулич украшен перламутровым драже, а пасхальные яйца покрыты сусальным золотом.

«Праздник великой Пасхи уже через несколько дней, а у меня праздник уже начался. Посмотрите, какая красота. Это просто невероятной красоты произведение искусства», — поделился эмоциями Киркоров.

Цена растёт с каждым днём

Куличи поступили в продажу 1 апреля по стартовой цене 19 999 рублей. Однако по мере приближения Пасхи стоимость росла: сначала до 35 тысяч, затем до 50, а накануне праздника достигла 100 тысяч рублей.

«Христианский кулич от Кутюр. Хрустальный купол с крестом из карамели. Начинка «Божьей милостью разрешенная». Кулич посыпан перламутровым драже, пасхальные яйца в сусальном золоте», — описывали десерт продавцы.

Сам дизайнер Денис Симачев иронично прокомментировал ситуацию:

«Простите меня, православные! Долго объяснять — 100 тысяч рублей».

Общество раскололось

Новость о дорогом куличе вызвала бурную реакцию в соцсетях. Многие напомнили, что Пасха — это святой праздник, а не соревнование в роскоши.

«Цена не православная», «Я не хочу жить в мире, где ежемесячный доход не позволяет купить кулич», «Ничего православного в этом нет», «Безбожники!», «Жаль, что для вас Пасха — это вот эта красивая, но ничего не значащая ерунда в коробке», «Пасха — это не праздник тщеславия»,, — писали пользователи.

Однако были и те, кто встал на защиту кулича:

«Красота требует средств».

Таким образом, эксклюзивный десерт стал не только гастрономическим шедевром, но и поводом для общественной дискуссии о духовности и коммерциализации праздников.

По материалам: «Комсомольская правда«, «RADIO1.RU«.