День, когда всё пойдёт не по плану: гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака

Анастасия Мериакри
12 апреля — день, когда ожидания и реальность могут не совпасть. Но это не повод для грусти, а отличный сигнал скорректировать планы. Звёзды подскажут, как провести воскресенье с пользой для себя и избежать ненужных споров.

Овен

Сегодня не время для долгосрочных вложений — ни финансовых, ни эмоциональных. Сосредоточьтесь на одном маленьком, но давно откладываемом деле: поменяйте лампочку, оплатите штраф или ответьте на то самое письмо. Чувство выполненного долга зарядит энергией лучше любой тренировки. Вечером избегайте разговоров о деньгах и не садитесь за руль без острой необходимости.

Телец

Воскресенье идеально подходит для ревизии финансов. Проверьте свои подписки — наверняка найдёте услугу, за которую платите зря. Отключите её без сожаления. Во второй половине дня возможна встреча, связанная со старым проектом. Не отмахивайтесь от предложения. К вечеру выключите звук на телефоне и забудьте о крупных покупках.

Близнецы

Ваша суперсила делать всё одновременно сегодня даст сбой. Примите это и делайте задачи по очереди. День благоволит цифрам и отчётам, а вот творчество лучше отложить. Вечером кто-то может попросить совета, но не последовать ему. Не обижайтесь, просто выговоритесь вместе. Обязательна прогулка для смены обстановки.

Рак

Чувствуете, что вас не слышат? Не повышайте голос, а смените формат: напишите сообщение или запишите голосовое. Разберите старые фотографии, но не затевайте уборку — она только утомит. Лучший план на вечер — сходить в гости к тем, кому давно обещали. Новости перед сном читать не стоит.

Лев

Сегодня ваши лучшие достижения останутся незамеченными, и это к лучшему. Делайте всё «в стол», без свидетелей и хвастовства. Идеальное занятие — перебрать старые вещи и отдать ненужное. Держитесь подальше от торговых центров, чтобы избежать спонтанных трат. Вечером ждите неожиданной благодарности за прошлые добрые дела.

Дева

Ваш перфекционизм сегодня сыграет против вас. Не пытайтесь улучшить то, что и так работает — иначе застрянете в бесконечных переделках. Занимайтесь рутиной по готовому алгоритму. Поездки на природу лучше отменить. Вечером напишите план на понедельник, даже если не будете ему следовать.

Весы

Перед вами встанет выбор: скорость или качество. Выбирайте качество и внимание к деталям. День подходит для методичной работы над чем-то одним. Избегайте спонтанного шопинга во второй половине дня. Не оставайтесь дома — даже короткая прогулка перезагрузит мысли.

Скорпион

Разберитесь с мелкими делами: оплатите счета, ответьте на сообщения, запишитесь к врачу. Крупные проекты и ремонт подождут. Приготовьте что-то новое по давно откладываемому рецепту. Вечером возможен звонок от дальнего родственника. День лучше провести в узком кругу.

Стрелец

Не стройте далеко идущих планов на будущее — они изменятся уже в понедельник. Сосредоточьтесь на физической активности и делах с быстрым результатом. Если погода позволяет — отправляйтесь на природу. Вечером избегайте азартных игр и невыполнимых обещаний.

Козерог

Отличный день для работы с документами и бюрократией. Наведите порядок в бумагах — это сэкономит время в будущем. Новые проекты лучше не начинать, а по магазинам ходить опасно для кошелька. Ложитесь спать пораньше, завтрашнее утро будет тяжёлым.

Водолей

День движения и смены обстановки. Сходите в дальний магазин или просто прогуляйтесь новым маршрутом. Планируйте поездки на будущее, но избегайте споров о политике и религии. Рабочую почту вечером лучше не открывать.

Рыбы

Вспомните детство и займитесь тем, что приносит чистую радость: рисование, лепка или конструктор. Результат оставьте себе.Не планируйте крупных трат и не давайте в долг. Вечерняя прогулка в одиночестве поможет привести мысли в порядок.

По материалам ysia.ru.

