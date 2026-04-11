Рязанец перенес сердечный приступ и две недели не подозревал об этом

В Рязанской области во время выездной диспансеризации врачи выявили у пациента скрыто перенесённый инфаркт миокарда. Мужчина не подозревал о проблеме, так как заболевание протекало без боли и других явных симптомов. Об этом сообщается в группе ОКБ ВКонтакте.

При проведении электрокардиографии (ЭКГ) специалисты Центра диспансеризации заметили изменения, характерные для недавно перенесённого инфаркта. Пациента немедленно направили в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

В стационаре диагноз подтвердился. Выяснилось, что сердечный приступ произошёл примерно две недели назад и остался незамеченным. Чтобы предотвратить развитие тромбоза и повторный инфаркт, мужчине назначили антиагрегантную терапию.

Антиагрегантная терапия — это лечение препаратами, которые уменьшают склеивание тромбоцитов. Она жизненно необходима при ишемической болезни сердца, после инфарктов, инсультов и операций по установке стентов.

Благодаря своевременной диагностике и оперативным действиям врачей, жизнь пациента удалось спасти. В настоящее время он уже выписан из больницы и находится под наблюдением специалистов по месту жительства.