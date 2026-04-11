Стали известны подробности смертельного пожара в Рязанской области

В ночь на 11 апреля в селе Малый Сапожок Сапожковского округа произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина 1963 года рождения. Подробности трагедии сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на местную пожарную часть.

Сообщение о возгорании жилого дома на улице Дорожкин конец поступило в пожарно-спасательную часть №36 в 4:40 утра от местных жителей. Уже через семь минут, в 4:47, первая бригада прибыла на место происшествия.

На борьбу с огнём отправились 8 человек личного состава и 4 единицы техники. Несмотря на оперативные действия пожарных, полностью ликвидировать возгорание удалось только к 10:45.

Пострадавший дом — щитовой, обложен кирпичом, с шиферной кровлей. Жильё было подключено к электроснабжению и газифицировано.

В настоящее время органы предварительного расследования проводят проверку по факту гибели человека. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора района Елены Бурмистровой.

Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются специалистами.