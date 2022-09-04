Найден труп пропавшей три месяца назад 18-летней девушки

Пропавшую 1 июня в Ростовской области Татьяну Штанько нашли мёртвой. Об этом, ссылаясь на мать 18-летней девушки, сообщает donday.ru.

Женщина рассказала, что тело её дочери обнаружили 2 сентября в нескольких десятках километров от дома — в Кагальницком районе. Убийца выбросил труп в труднодоступном месте среди деревьев и прикопал землёй.

Мать опознала Татьяну, подробности произошедшего с дочерью она не знает. Следователи назначили экспертизы, чтобы определить точную причину смерти человека.

При этом мать уверена — девушку убили.

— Мою дочь убили. Я ее опознала. Не могу поверить, что моей девочки больше нет, — заявила Ирина журналистам.

Утром 1 июня Штанько поехала к своему парню в станицу Хомутовскую Кагальницкого района. До населённого пункта от хутора Гуляй-Борисовка, где жила девушка, порядка 70 километров. Добиралась Таня на попутке, потому что автобусы из ее хутора ходят всего лишь два раза в день.

В течение часа телефон девушки был в доступе, затем связь с ней пропала. После этого вышки сотовой связи фиксировали сигнал мобильного телефона Тани четыре раза.

Отследить путь машины по камера нельзя, так как автомобиль ехал по просёлочным дорогам.