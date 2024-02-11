На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев

Более 4,5 тыс человек принимали участие в «Лыжне России» в муниципальных образованиях Рязанской области, сообщает портал регионального правительства.

XLII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» прошла в субботу, 10 февраля. Для жителей Рязани трасса находилась на территории биатлонного комплекса «Алмаз» в посёлке Варские. Участниками гонки на этой площадке стали 1,5 тыс человек.

Старт забегу по поручению Павла Малкова дал вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов. Он пожелал лыжникам «замечательного настроения, хорошей лыжни и прекрасных результатов».

Лыжная гонка проводилась на дистанциях 10 и 5 километров, победу одержали Павел Персиков, София Диордиева, Алексей Григорьев и Анастасия Монастырева. Все спортсмены занимаются в спортшколе «Алмаз».