Воскресенье, 11 февраля, 2024

На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев

Для жителей Рязани трасса находилась на территории биатлонного комплекса «Алмаз» в посёлке Варские.

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На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев

Автор: 7info

Опубликовано

Более 4,5 тыс человек принимали участие в «Лыжне России» в муниципальных образованиях Рязанской области, сообщает портал регионального правительства.

XLII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» прошла в субботу, 10 февраля. Для жителей Рязани трасса находилась на территории биатлонного комплекса «Алмаз» в посёлке Варские. Участниками гонки на этой площадке стали 1,5 тыс человек.

Старт забегу по поручению Павла Малкова дал вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов. Он пожелал лыжникам «замечательного настроения, хорошей лыжни и прекрасных результатов».

Лыжная гонка проводилась на дистанциях 10 и 5 километров, победу одержали Павел Персиков, София Диордиева, Алексей Григорьев и Анастасия Монастырева. Все спортсмены занимаются в спортшколе «Алмаз».

На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев
На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев
На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев
На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев
На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев
На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев
На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев
На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев
На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев
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