Музей-заповедник Сергея Есенина подвёл итоги 2022 года

В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина подвели итоги минувшего года. 2022 в Константиново оказался продуктивным и насыщенным. Директор музея Борис Иогансон рассказал об успешной реализации нескольких масштабных проектов. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

В частности, обновился виртуальный тур «Есенинская Русь». Любой желающий может, не выходя из дома, прогуляться по «стране берёзового ситца» и увидеть сферические панорамы, старинные фотографии начала ХХ века, рассмотреть вблизи рукописи и предметы, а также послушать лирические композиции в исполнении песенно-инструментального ансамбля «Радуница».

В ближайшее время гости заповедника смогут узнать подробную информацию об экспозициях благодаря аудиогиду. Его озвучил народный артист России Сергей Безруков.

«Уверен, что от уровня мастерства такого рассказчика гости села Константиново получат самые лучшие впечатления», – подчеркнул Борис Иогансон.

В 2022 году музей-заповедник встретил рекордное число гостей – свыше 470 тысяч. На родину великого поэта приезжали школьники, студенты и семьи с детьми из разных регионов России.