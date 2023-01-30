Музей-заповедник Сергея Есенина подвёл итоги 2022 года

В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина подвели итоги минувшего года. 2022 в Константиново оказался продуктивным и насыщенным. Директор музея Борис Иогансон рассказал об успешной реализации нескольких масштабных проектов. Об этом пишут «Рязанские ведомости».
В частности, обновился виртуальный тур «Есенинская Русь». Любой желающий может, не выходя из дома, прогуляться по «стране берёзового ситца» и увидеть сферические панорамы, старинные фотографии начала ХХ века, рассмотреть вблизи рукописи и предметы, а также послушать лирические композиции в исполнении песенно-инструментального ансамбля «Радуница».
В ближайшее время гости заповедника смогут узнать подробную информацию об экспозициях благодаря аудиогиду. Его озвучил народный артист России Сергей Безруков.
В 2022 году музей-заповедник встретил рекордное число гостей – свыше 470 тысяч. На родину великого поэта приезжали школьники, студенты и семьи с детьми из разных регионов России.
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