Москвичей разозлила бесплатная раздача хлеба в пекарне

Пользователи раскритиковали действия руководства одной из пекарен в Москве, говорится в группе группы «Лефортово» в социальной сети «ВКонтакте».

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Выяснилось, что в заведении решили раздавать хлебобулочные изделия на Ухтомской улице.

«Бесплатный хлеб пенсионерам и нуждающимся». «Очень добрый жест со стороны местной пекарни», — написал автор публикации.

Однако москвичей в комментариях возмутил внешний вид продукта и его подача. По их мнению, бесплатный хлеб имеет не первую свежесть и лежит без упаковки.

Однако некоторые комментаторы поддержали идею сотрудников пекарни.