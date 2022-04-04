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Понедельник, 4 апреля, 2022

Москвичей разозлила бесплатная раздача хлеба в пекарне

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Москвичей разозлила бесплатная раздача хлеба в пекарне

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Пользователи раскритиковали действия руководства одной из пекарен в Москве, говорится в группе группы «Лефортово» в социальной сети «ВКонтакте».

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Выяснилось, что в заведении решили раздавать хлебобулочные изделия на Ухтомской улице.

«Бесплатный хлеб пенсионерам и нуждающимся». «Очень добрый жест со стороны местной пекарни», — написал автор публикации.

Однако москвичей в комментариях возмутил внешний вид продукта и его подача. По их мнению, бесплатный хлеб имеет не первую свежесть и лежит без упаковки.

 Однако некоторые комментаторы поддержали идею сотрудников пекарни.

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