Москвич занялся сексом с солонкой и потерпел фиаско

Житель Москвы потерпел фиаско, попытавшийся изменить своей девушке с керамической солонкой, пишет МК.

Сообщается, что героем истории стал31-летний сотрудник столичного магазина. Как стало известно, в ночь на 16 августа его подруга работала в ночную смену.

Мужчина решил не терять времени и принялся смотреть ролики эротического характера. Вскоре он захотел повторить увиденное и избрал для этого солонку. В итоге инородное тело прочно застряло в недрах тела.

Эксперименты закончились на столе хирургов. Медики не смогли извлечь солонку с первого раза. После нескольких безуспешных попыток это удалось.