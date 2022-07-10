Татьяна Проводина

Москомстройинвест: лифт в ЖК «Царицыно» не падал

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В Москомстройинвесте прокомментировали инцидент с неисправностью лифта в ЖК «Царицыно». В пресс-службе сообщили, что размещённая ранее в Telegram каналах и СМИ информация о падении лифта не соответствует действительности.

Лифт застрял в связи с подтоплением подземного паркинга на 2-ом этаже. Из-за сильных ливней вода из решётки городской сети хлынула на пандус подземного паркинга и насосы не справлялись с её откачкой.

Лифт спустился прямо в воду, именно поэтому вода и оказалась внутри кабины. Створки дверей лифта не совпали со створками двери лифтовой шахты, это не позволило лифту открыться.

Через полчаса после остановки кабины насосы откачали воду, и двери лифта открылись. Пассажир не пострадал, – уточнили в Москомстройинвесте.

Дом ввели в эксплуатацию в 2012 году предыдущим застройщиком АО «Московский комбинат хлебопродуктов». Сейчас корпус состоит на балансе УК «Сити-Лидер». Эксплуатацию лифтового оборудования в корпусе осуществляет Мослифт.

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