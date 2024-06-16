На Украине жена сдала мужа СБУ за сотрудничество с Россией

Жительница Львовской области сдала мужа Службе безопасности Украины (СБУ), обвинив его в сотрудничестве с Россией, пишет МК со ссылкой на местные СМИ.

По словам женщины, в конце 2023 года ее супруг, служивший в воинской части во Львове, получил сообщение с предложением фотографировать электроподстанции.

В итоге военный согласился и привлек к работе супругу. Она, в свою очередь, утверждает, что «не могла сопротивляться».

Вскоре она отказалась выполнять задание и пошла в полицию. Далее информацию передали СБУ.