Воскресенье, 16 июня, 2024

Молочный завод в Шилове реконструирует очистные сооружения после вмешательства Росприроднадзора

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/rpn62

Предприятие ООО «Тырновский молочный завод» провело реконструкцию очистных сооружений, направленных на предупреждение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, после вмешательства Росприроднадзора. Об этом сообщает Росприроднадзор Рязанской области.

В 2023 году в управление обратились местные жители и рассказали о том, что молочный завод загрязняет сточными водами Оку в районе села Тырново Шиловского района. Сотрудники Росприроднадзора с привлечением филиала ЦЛАТИ по Рязанской области ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» взяли пробы воды в реке и сточной воды с предприятия.

По результатам исследований выявили значительные превышения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятия. Ущерб реке Оке оценили в 10 миллионов рублей.

Отмечается,что предприятие провело реконструкцию очистных сооружений. На это потратили более 9 миллионов рублей. В остальной части предприятие добровольно возместило ущерб в денежной форме.

Молочный завод в Шилове реконструирует очистные сооружения после вмешательства Росприроднадзора
Молочный завод в Шилове реконструирует очистные сооружения после вмешательства Росприроднадзора

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