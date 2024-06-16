Молочный завод в Шилове реконструирует очистные сооружения после вмешательства Росприроднадзора

Предприятие ООО «Тырновский молочный завод» провело реконструкцию очистных сооружений, направленных на предупреждение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, после вмешательства Росприроднадзора. Об этом сообщает Росприроднадзор Рязанской области.

В 2023 году в управление обратились местные жители и рассказали о том, что молочный завод загрязняет сточными водами Оку в районе села Тырново Шиловского района. Сотрудники Росприроднадзора с привлечением филиала ЦЛАТИ по Рязанской области ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» взяли пробы воды в реке и сточной воды с предприятия.

По результатам исследований выявили значительные превышения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятия. Ущерб реке Оке оценили в 10 миллионов рублей.

Отмечается,что предприятие провело реконструкцию очистных сооружений. На это потратили более 9 миллионов рублей. В остальной части предприятие добровольно возместило ущерб в денежной форме.