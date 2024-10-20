Ушла из жизни бывший председатель областной организации Профсоюза работников образования Зоя Курочкина

Рязанская областная организация общероссийского Профсоюза образования сообщила о смерти Зои Петровны Курочкиной. Зоя Курочкина — ветеран профсоюзного движения, с 1970 по 2010 годы была председателем областной организации.

Свою трудовую деятельность Зоя Петровна начала учителем Горняцкой средней школы Милославского района. Затем работала учителем в школах Рязани. С июля 1966 года по январь 1970 года — председатель Рязанского городского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. В 1970 году избрана председателем Рязанской областной организации Профсоюза. За годы своей работы она воспитала не одно поколение профсоюзных активистов.

— Большую часть своей жизни она посвятила профсоюзу и служению людям. Высокие профессиональные качества, эрудиция, организаторские способности, инициативность, умение выделить главное создали ей прочный авторитет среди членов Просоюза, руководителей органов власти, органов управления образованием, образовательных учреждений, общественности, — говорится в некрологе.

Прощание с Зоей Курочкиной пройдёт 22 октября в 11.00 в Вознесенском храме.