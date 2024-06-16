Житель Рязанской области выиграл в лотерее загородный дом

16 июня стало известно, что рязанец выиграл загородный дом в лотерее «Русское лото». Выпуск программы показали на НТВ воскресным утром.

Имя победителя, кто стал счастливым обладателем дома стоимостью 3 миллиона рублей, пока неизвестно.