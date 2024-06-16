Воскресенье, 16 июня, 2024

Житель Рязанской области выиграл в лотерее загородный дом

Автор: Кристина Аманн

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16 июня стало известно, что рязанец выиграл загородный дом в лотерее «Русское лото». Выпуск программы показали на НТВ воскресным утром.

Имя победителя, кто стал счастливым обладателем дома стоимостью 3 миллиона рублей, пока неизвестно.

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