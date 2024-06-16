В Лесопарке прошел фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки

В Рязани в Лесопарке 15 июня прошёл масштабный спортивный фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки. Он организован совместно с Strongman Russia /Федерация стронгмена России BODY MANIA и РОФСОО «Федерация СБЕ ММА».

Тысячи жителей и гостей города стали свидетелями невероятных спортивных состязаний. Они увидели зрелищные выступления, динамичные спортивные активности, встретились с интересными гостями и побывали на выставке товаров фитнес-индустрии.

Спортсмены боролись за звание сильнейшего в таких направлениях пауэрлифтинг, силовой экстрим, кроссфит, армрестлинг, ММА. Лучшие участники получили подарки от партнеров мероприятия и памятные награды.

https://dzen.ru/video/watch/666ea2ca72ffeb269dd34dfd?share_to=link