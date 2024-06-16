Воскресенье, 16 июня, 2024

В Рязанской области увеличилось производство мяса

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от KamranAydinov на Freepik

В Рязанской области растет производство мяса. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Сообщается, что с января по май сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и личные подворья произвели 51 тысячу тонн мяса. Это на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Около двух третей от общего объема составляет свинина, более четверти – говядина, оставшиеся – мясо птицы и других сельхозживотных.

Рост производства связывают с увеличением поголовья коров, свиней и птицы, а также с выходом на проектную мощность таких предприятий, как свиноводческий комплекс ООО «Вердазернопродукт» Сараевского района и ООО «СПФ Рязань» Скопинского района.

Рост производства мяса в Рязанской области продолжается в течение нескольких лет подряд, и за 9 лет (с 2014 по 2023 гг.) составил 70%.

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