Воскресенье, 16 июня, 2024

В Рязани назвали имена лучших молодых врачей

Автор: Кристина Аманн

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В Рязанской области подвели итоги конкурса «Молодой врач года — 2024». Об этом сообщает правительство региона на своей странице во «ВКонтакте».

В конкурсе участвовали врачи, возраст которых — до 35 лет включительно. В этом году на участие подали заявки 38 человек. Ранее мы подробно писали об этом конкурсе.

 По итогам лучшими стали:

Руслан Ахмедханов, врач- хирург ГБУ РО «ГКБСМП».

Юлия Дунцева, невролог ГБУ РО «Касимовский ММЦ», Елатомская УБ.

Анастасия Кузнецова, врач-ортодонт ГБУ РО «Детская стоматологическая поликлиника № 1″

Алексей Фурсов, детский хирург ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой». 

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