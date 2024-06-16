В Рязани назвали имена лучших молодых врачей

В Рязанской области подвели итоги конкурса «Молодой врач года — 2024». Об этом сообщает правительство региона на своей странице во «ВКонтакте».

В конкурсе участвовали врачи, возраст которых — до 35 лет включительно. В этом году на участие подали заявки 38 человек. Ранее мы подробно писали об этом конкурсе.

По итогам лучшими стали:

Руслан Ахмедханов, врач- хирург ГБУ РО «ГКБСМП».

Юлия Дунцева, невролог ГБУ РО «Касимовский ММЦ», Елатомская УБ.

Анастасия Кузнецова, врач-ортодонт ГБУ РО «Детская стоматологическая поликлиника № 1″

Алексей Фурсов, детский хирург ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой».