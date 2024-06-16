Воскресенье, 16 июня, 2024

В Рязани отремонтируют 8 улиц почти за 100 млн рублей

Автор: Кристина Аманн

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На 8 улицах Рязани проведут ремонт. Информация об этом появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Сейчас объявлен открытый конкурс на выполнение работ на улицах Московском шоссе между ул. Коломенской и Первомайским проспектом), Михайловском, Куйбышевском, Касимовском шоссе, улицах Интернациональной, Новой, Есенина, Тимуровцев. Подрядчик должен срезать старый асфальтовый слой и уложить новый асфальт. Заказчиком выступает управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города.

Начальная стоимость контракта составляет почти 100 миллионов рублей. Работы планируют завершить к 1 сентября.

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