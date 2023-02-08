Многодетные семьи в Рязанской области смогут выбрать выплату в 200 тысяч рублей вместо участка земли

Многодетным семьям в Рязанской области предложат выбор мер поддержки: они смогут получить участок земли или выплату в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Такие изменения утвердили на заседании областного правительства 7 февраля. Мера направлена на помощь многодетным семьям, уже купившим или построившим жильё с использованием кредитных средств. Деньги они смогут использовать для погашения кредита на покупку жилья.

По словам Павла Малкова, у людей должен быть выбор для реализации своих прав.

Павел Малков: «Предусмотренная альтернатива – важнейший шаг. Посмотрим, насколько она будет востребована, как активно люди будут ей пользоваться»

На заседании правительства Рязанской области 7 февраля одобрено несколько проектов законов, касающихся мер соцподдержки.

Среди предложений — установить в регионе новую единовременную выплату при рождении ребёнка на территории Рязанской области. Для всех семей её размер предлагается установить в 20 тысяч рублей, а при рождении первенца у родителей в возрасте до 25 лет — в 50 тысяч рублей. Причём предоставляться такая выплата будет независимо от уровня дохода семей.