Мэр Рязани рассказала о планах отключить отопление в городе

Елена Сорокина 11 апреля на заседании правительства рассказала, когда в городе планируется отключение отопления.
Глава администрации Рязани отметила, что среди жителей мнения по этому вопросу традиционно разделились. По её словам, действовать лучше всего по закону: отключать отопление в день, следующий за пятидневкой со среднесуточной температурой на уровне плюс 8 градусов.
Пока погодные условия не позволяют это сделать: в субботу и воскресенье, по прогнозу Рязанского гидрометцентра, ожидается среднесуточная температура на уровне плюс 4 градусов.
Градоначальник отметила, что власти следят за ситуацией в ближайших к Рязани городах.
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