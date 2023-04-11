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Вторник, 11 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Мэр Рязани рассказала о планах отключить отопление в городе

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Image by Freepik

Елена Сорокина 11 апреля на заседании правительства рассказала, когда в городе планируется отключение отопления.

Глава администрации Рязани отметила, что среди жителей мнения по этому вопросу традиционно разделились. По её словам, действовать лучше всего по закону: отключать отопление в день, следующий за пятидневкой со среднесуточной температурой на уровне плюс 8 градусов.

Пока погодные условия не позволяют это сделать: в субботу и воскресенье, по прогнозу Рязанского гидрометцентра, ожидается среднесуточная температура на уровне плюс 4 градусов.

Градоначальник отметила, что власти следят за ситуацией в ближайших к Рязани городах.

Елена Сорокина: «Мы, конечно, следим за ситуацией в ближайших к Рязани городах. Подмосковье издало распоряжение об отключении отопления с 24 апреля, Москва — с 26-го. Мы следим за среднесуточной температурой»

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