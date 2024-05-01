Среда, 1 мая, 2024

Митрополит Марк рассказал о грехе предательства в Великую среду

Автор: Кристина Аманн

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о грехе предательстве в Великую среду. В этом году она выпала на 1 мая. В этот день православные вспоминают, как Иуда предал Иисуса Христа.

Глава Рязанской епархии сказал, что предательство Иуды — это ужасное событие из далекого прошлого. Однако и сегодня люди продолжают предавать не только своих ближних, но и Бога.

«Мы предаем Бога, когда нарушаем обещание, данное Богу; когда совершаем грехи в противовес заповедям Спасителя», — сказал митрополит Марк.

Также он добавил, что люди часто не задумываются о последствиях своих поступков. Он призвал стараться избегать страшного греха предательства.

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