Медики рассказали о двух опасных видах рака

На странице Рязанской ОКБ имени Семашко ВКонтакте появились материалы, рассказывающие о двух опасных видах раковых заболеваний.
Что нужно знать о раке предстательной железы?
Рак предстательной железы, на сегодняшний день, является острой проблемой, которая стоит перед современной медициной. За последние годы заболеваемость этой онкопатологией резко возросла, к тому же болезнь начала «молодеть». Если раньше, по статистике, раком предстательной железы болели в основном представители мужского пола старше 60 лет, то на данный момент заболевание в 20% случаев встречается у мужчин старше 50 лет.
Причины развития рака простаты до конца не выяснены, однако толчком к развитию онкопатологии принято считать возрастную гормональную перестройку организма, связанную с высоким уровнем тестостерона в крови. На первых стадиях болезни симптомы отсутствуют, поэтому пациенты обращаются в клиники намного позже, когда болезнь уже прогрессирует.
Лечить болезнь крайне сложно, именно поэтому так важна профилактика рака простаты. Как известно, «болезнь легче предупредить, чем излечить», а потому о том, что такое профилактика рака предстательной железы должен знать каждый мужчина, независимо от возраста.
Чтобы вовремя распознать заболевание и начать лечение, нужно регулярно проходить диспансеризацию и профилактический осмотр! Анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген) — эффективный метод раннего выявления раковых опухолей простаты, который позволяет диагностировать заболевание на самой ранней стадии.
Проблемы со здоровьем у мужчин — не редкость, но далеко не все из тех, кому необходима помощь, обращаются за ней к специалистам своевременно. Несмотря на то, что сделать первый шаг трудно, этот шаг необходим!
Рак молочной железы
Рак молочной железы является вторым по распространенности среди всех онкологических патологий, и первым — среди раковых новообразований у пациентов женского пола.
Факторы риска возникновения:
- Возраст: старше 40 лет.
- Случаи рака молочной железы, яичников у близких родственников.
- Наличие доброкачественных новообразований молочной железы.
- Гормональные нарушения.
- Стрессы.
В чем же заключается профилактика?
Профилактика заключается в выполнении несложных правил, знать которые должна каждая женщина. В первую очередь — это самостоятельное обследование молочных желез:
- тщательно осмотрите свою грудь, обратите внимание на ее размеры, форму и симметричность, а также на внешний вид кожи и сосков;
- прощупайте обе груди, обращая внимание на возможные припухлости и уплотнения;
- сдавите соски у основания большим и указательными пальцами и осмотрите их на предмет каких-либо выделений.
И если при осмотре вы обнаружили:
- уплотнение или посторонние образования в молочной железе;
- выделения из сосков, не имеющие отношения к лактации;
- изменение структуры или цвета кожи молочной железы (сморщенность, покраснение);
- увеличение или уменьшение размера молочной железы;
- уплотнения в подмышечной области —
в этих случаях следует обратиться к гинекологу!
Как предупредить возникновение рака молочной железы?
- Ежегодно проходить диспансеризацию! Если вы старше 40 лет, не реже 1 раза в 2 года проходите маммографию!
- Не реже 1 раза в месяц проводить самообследование молочных желез.
- Дважды в год посещать врача акушера-гинеколога.
- Избегать частого посещения солярия и активного пребывания на солнце.
- Придерживаться принципов правильного питания, богатого овощами и фруктами.
- Стараться избегать серьезных стрессов.
- Заниматься физической активностью не менее 30 минут в день (ходьба, физические упражнения, плавание).
- Полноценный ночной сон должен составлять 7-8 часов в сутки.