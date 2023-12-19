Медики рассказали о двух опасных видах рака

На странице Рязанской ОКБ имени Семашко ВКонтакте появились материалы, рассказывающие о двух опасных видах раковых заболеваний.

Что нужно знать о раке предстательной железы?

Рак предстательной железы, на сегодняшний день, является острой проблемой, которая стоит перед современной медициной. За последние годы заболеваемость этой онкопатологией резко возросла, к тому же болезнь начала «молодеть». Если раньше, по статистике, раком предстательной железы болели в основном представители мужского пола старше 60 лет, то на данный момент заболевание в 20% случаев встречается у мужчин старше 50 лет.

Причины развития рака простаты до конца не выяснены, однако толчком к развитию онкопатологии принято считать возрастную гормональную перестройку организма, связанную с высоким уровнем тестостерона в крови. На первых стадиях болезни симптомы отсутствуют, поэтому пациенты обращаются в клиники намного позже, когда болезнь уже прогрессирует.

Лечить болезнь крайне сложно, именно поэтому так важна профилактика рака простаты. Как известно, «болезнь легче предупредить, чем излечить», а потому о том, что такое профилактика рака предстательной железы должен знать каждый мужчина, независимо от возраста.

Чтобы вовремя распознать заболевание и начать лечение, нужно регулярно проходить диспансеризацию и профилактический осмотр! Анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген) — эффективный метод раннего выявления раковых опухолей простаты, который позволяет диагностировать заболевание на самой ранней стадии.

Проблемы со здоровьем у мужчин — не редкость, но далеко не все из тех, кому необходима помощь, обращаются за ней к специалистам своевременно. Несмотря на то, что сделать первый шаг трудно, этот шаг необходим!

Рак молочной железы

Рак молочной железы является вторым по распространенности среди всех онкологических патологий, и первым — среди раковых новообразований у пациентов женского пола.

Факторы риска возникновения:

Возраст: старше 40 лет.

Случаи рака молочной железы, яичников у близких родственников.

Наличие доброкачественных новообразований молочной железы.

Гормональные нарушения.

Стрессы.

В чем же заключается профилактика?

Профилактика заключается в выполнении несложных правил, знать которые должна каждая женщина. В первую очередь — это самостоятельное обследование молочных желез:

тщательно осмотрите свою грудь, обратите внимание на ее размеры, форму и симметричность, а также на внешний вид кожи и сосков; прощупайте обе груди, обращая внимание на возможные припухлости и уплотнения; сдавите соски у основания большим и указательными пальцами и осмотрите их на предмет каких-либо выделений.

И если при осмотре вы обнаружили:

уплотнение или посторонние образования в молочной железе;

выделения из сосков, не имеющие отношения к лактации;

изменение структуры или цвета кожи молочной железы (сморщенность, покраснение);

увеличение или уменьшение размера молочной железы;

уплотнения в подмышечной области —

в этих случаях следует обратиться к гинекологу!

Как предупредить возникновение рака молочной железы?

Ежегодно проходить диспансеризацию! Если вы старше 40 лет, не реже 1 раза в 2 года проходите маммографию!

Не реже 1 раза в месяц проводить самообследование молочных желез.

Дважды в год посещать врача акушера-гинеколога.

Избегать частого посещения солярия и активного пребывания на солнце.

Придерживаться принципов правильного питания, богатого овощами и фруктами.

Стараться избегать серьезных стрессов.

Заниматься физической активностью не менее 30 минут в день (ходьба, физические упражнения, плавание).

Полноценный ночной сон должен составлять 7-8 часов в сутки.