МЧС по Рязанской области напоминает о пожарной безопасности

Главное управление ведомства призывает обучать детей быть внимательными и осторожными с самого раннего детства. Часто именно детская шалость становится причиной возгорания. Следует помнить, что оставлять детей одних очень опасно: при пожаре ребёнок не сможет выбраться самостоятельно. В случае опасности дети обычно прячутся в укромном месте, – напомнили в областном МЧС.

Во время игры ребёнок может положить игрушку в микроволновую печь и включить её. Искра от микроволновки может спровоцировать пожар. Бывает, что дети включают конфорку плиты и даже не замечают это. Включением и выключением лампочек ребёнок может вызвать перенапряжение в сети, лампочка может взорваться. Свечи, оставленные после детского праздника, также могут стать причиной возгорания. Случается, что бегающие дети, например, роняют работающий утюг.

ГУ МЧС по Рязанской области напоминает, что простые меры предосторожности помогут обеспечить безопасность. Гораздо легче предотвратить пожар, чем его потушить, – подчеркнули в ведомстве.