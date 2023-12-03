Мать из Великих Лук рассказала, как убивала своих детей

Бывшая многодетная мама из Великих Лук, которую обвиняют в убийстве своих детей, дала признательные показания, пишет МК.

На допросе 34-летняя женщина сообщила, что еще в августе задушила двух сыновей и дочь. На следственном эксперименте она продемонстрировала, как это происходило.

«Женщина рассказала, что она устала от детей. Они постоянно плакали и просили есть», – говорится в публикации.

Накануне убийства первого ребенка мать ушла в запой, а также оставляла детей без присмотра. Когда 4-летний сын начал капризничать, она зажала ему одной рукой нос, а другой закрыла рот. В итоге ребенок задохнулся.

Спустя полторы недели злоумышленница тем же образом расправилась со вторым сыном, которому скоро должен был исполниться годик. В начале сентября заболела ее старшая девочка. Однако женщина вывезла девочку частный дом в деревне Мокрики, где та умерла. Всех мертвых детей она заворчала в одеяло.

Расправившись с детьми, многодетная мама продолжала получать на них пособия на протяжении трех месяцев. Ее отправили в СИЗО.