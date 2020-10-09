В пятницу, 9 октября, стало известно, что известный блогер Ида Галич и ее муж заразились коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
По словам девушки, КТ не показало поражение легких, но ребенка и собаку они все равно от себя отделили.
По словам блогера, она чувствует ужасную слабость, настолько сильную, что «даже не смогла бы подержать ребенка на руках».
Чтобы сделать все анализы, Галич пришлось просидеть в поликлинике несколько часов, сообщает РЕН ТВ. Когда она сделала тест, то ожидала терапевта пять часов. В это время медики отговаривали пациентов оставаться в больнице из-за большого числа зараженных.