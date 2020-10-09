В пятницу, 9 октября, стало известно, что известный блогер Ида Галич и ее муж заразились коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По словам девушки, КТ не показало поражение легких, но ребенка и собаку они все равно от себя отделили.

— Леончик у бабушки и дедушки, у которых ничего не обнаружено. Его отсутствие разрывает мне сердце, Я пересмотрела уже все видео и периодически реву, — рассказала Галич.

По словам блогера, она чувствует ужасную слабость, настолько сильную, что «даже не смогла бы подержать ребенка на руках».

Чтобы сделать все анализы, Галич пришлось просидеть в поликлинике несколько часов, сообщает РЕН ТВ. Когда она сделала тест, то ожидала терапевта пять часов. В это время медики отговаривали пациентов оставаться в больнице из-за большого числа зараженных.