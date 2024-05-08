Среда, 8 мая, 2024

Компания РЕХАУ разработала уникальную оконную конструкцию для девелопера «Мармакс»

Автор: 7info

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В девелоперской компании «Мармакс» заявили об интеграции нового инновационного решения, разработанного для застройщика компанией РЕХАУ — лидером оконной отрасли в России.

Ранее для обеспечения безопасности панорамных окон строительные компании делали металлические ограждения, не всегда гармонично вписывающиеся в общую архитектуру зданий.

Компания РЕХАУ предложила смелое передовое решение — дверь в панорамном окне арочной формы с интегрированным защитным экраном из триплекса, закреплённого на алюминиевые профили. Тщательно проведенные испытания подтвердили высокую надёжность и качество конструкции защитного экрана, испытания проводились в известном отраслевом исследовательском центре ЦС ОДТ «Замок», которые разработал ГОСТ Р 71109-2023 «Конструкции защитных экранов для наружного ограждения окон». Благодаря грамотно подобранным элементам окон, такое окно легко и плавно открывается, создавая ощущение единства с окружающим пространством.

«Данное решение не только безопасно, ведь триплекс очень тяжело разбить, но и эстетически привлекательно, так как открывает красивый вид на панораму города. Эти критерии очень важны для общей концепции современных жилых комплексов. Также данная технология позволяет упростить процесс уборки. Наша компания — первая, кто интегрирует такое решение в свои проекты, и для нас очень важно продолжать оставаться новаторами различных технологий в строительной отрасли, чтобы успешно создавать уникальный и наполненный смыслом продукт», — прокомментировали в девелоперской компании «Мармакс».

Отметим, что в жилом квартале «Манхэттен» стёкла триплекс использовались не только в защитных экранах РЕХАУ. Для обеспечения безопасности жильцов на нижнем ярусе панорамных окон в жилых помещениях также были установлены стёкла триплекс. Кроме того, для обеспечения должного комфорта жителей дома, со второго по пятый этажи со стороны улицы в стеклопакетах были использованы стёкла толщиной 6 мм, которые позволяют дополнительно улучшить шумоизоляцию окон.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 м² жилой и коммерческой недвижимости в Рязани и регионе. Благодаря изучению международного опыта строительства жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и развивает комфортную среду проживания их жителей.

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