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Четверг, 11 ноября, 2021
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Коммунальные службы Рязани обработали дороги противогололедной смесью

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

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В ночь на 11 ноября техника Дирекции благоустройства города провела обработку дорог реагентом и пескосоляной смесью. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. 

Всего в работе были задействованы 18 машин. В настоящее время во всех районах города сформированы бригады рабочих, которые вручную будут убирать снег на переходах, лестницах, тротуарах, остановках общественного транспорта.

Городские службы просят рязанцев быть внимательными и осторожными на дорогах в период выпадения осадков. 

Напомним, 11 ноября в Рязани ожидается гололёд и гололедица. 

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