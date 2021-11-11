Коммунальные службы Рязани обработали дороги противогололедной смесью

В ночь на 11 ноября техника Дирекции благоустройства города провела обработку дорог реагентом и пескосоляной смесью. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Всего в работе были задействованы 18 машин. В настоящее время во всех районах города сформированы бригады рабочих, которые вручную будут убирать снег на переходах, лестницах, тротуарах, остановках общественного транспорта.

Городские службы просят рязанцев быть внимательными и осторожными на дорогах в период выпадения осадков.

Напомним, 11 ноября в Рязани ожидается гололёд и гололедица.