Комику Чужому подарили венок с надписью «Предателю России» на концерте в Вологде

Стендап-комик Денис Чужой рассказал, что на концерте в Вологде ему подарили венок с надписью «Предателю России», пишет newsvo.

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Инцидент произошел в субботу, 12 марта. По его словам, в ходе выступление «какие-то типы встали и вручили» ему необычный подарок.

«Один снимал, другой прогнал какую-то пафосную речь, но никто ничего не понял, потому что он был бухой», – пояснил Чужой.

Артист оставил венок на сцене рядом с собой и продолжил концерт.

В конце февраля Денис Чужой стал одним из тех комиков, которые подписали открытое письмо с призывом остановить военную спецоперацию на Украине. После этого ему стали поступать угрозы.