Команды КВН уже активно готовятся к полуфиналам Официальной Рязанской лиги

30 октября в Рязанском дворце молодёжи пройдут полуфиналы нового сезона игр Официальной Рязанской лиги КВН. Организаторы события сообщают 7info: команды уже начали готовиться к выступлениям, проходят первые редактуры.

Вместе с редакторами, известными КВНщиками из Высшей Лиги Романом Кузьминым и Русланом Шишкиным, команды кропотливо работают над материалом. Редактуры прошли команды: «Около того» (Санкт-Петербург), «Амбассадоры Атяшево» (Саранск), «Диванодамы» (Дмитров), «Геоид» (Москва), «Мы подумаем» (Москва), «Кларнет Клары» (Рязань).

В выходные подготовка к полуфиналам продолжится. Уже в понедельник квнщики сразятся за путёвки в финал. Распределят их по полуфинальным играм согласно рейтингу по итогам редакторской работы.

Начало полуфиналов — в 17.00.

Кстати, рязанцы могут бесплатно попасть на КВН. Для этого нужно принять участие в акции «Хочу билет!». Вся информация — по ссылке.

Возрастное ограничение 6+