Пятница, 27 октября, 2023
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Бесплатно попасть на КВН в Рязани смогут участники акции «Хочу билет!»

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30 октября Официальная рязанская лига МС КВН проведёт полуфиналы сезона. Благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи АНО Центр развития КВН даёт возможность попасть любителям и ценителям КВН на полуфинальные игры бесплатно. Правда, для этого нужно принять участие в акции «Хочу билет!».

Акция проводится в группе Официальной Рязанской Лиги МС КВН. Там нужно оставить комментарий под постом. Он доступен по ссылке.

Напомним, сразу два полуфинала сезона планируются в один день в Рязанском Дворце молодёжи. За путёвки в финал будут бороться 12 команд-участниц. Распределят их по полуфинальным играм согласно рейтингу по итогам редакторской работы. В этот вечер на сцене вы увидите команды:

  1. Кларнет Клары, Рязань
  2. Время первых, Рязанский филиал МВД им. Кикотя, Рязань
  3. Армия прекрасных половин, Рязань
  4. Ради тех, Рязань
  5. Около того, Санкт-Петербург
  6. 71, Тульская область
  7. Мы подумаемъ, РосНОУ
  8. Диванодамы, Дмитров
  9. Сборная МГРИ
  10. Амбассадоры Атяшево
  11. Парк имени Тимирязева, РГАУ-МСХА
  12. Команда мечты, Луховицы.

Полюбившиеся рязанцам КВНщики из Высшей Лиги Роман Кузьмин и Руслан Шишкин будут редакторами. Проведёт полуфинальные игры Ольга Фидрик. Кстати, в финале Лиги, за путёвки в который будут бороться весёлые и находчивые 30 октября, одна из команд будет делегирована на Международный фестиваль в Сочи.

Начало — в 17.00. Возрастное ограничение: 6+

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