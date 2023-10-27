Бесплатно попасть на КВН в Рязани смогут участники акции «Хочу билет!»

30 октября Официальная рязанская лига МС КВН проведёт полуфиналы сезона. Благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи АНО Центр развития КВН даёт возможность попасть любителям и ценителям КВН на полуфинальные игры бесплатно. Правда, для этого нужно принять участие в акции «Хочу билет!».

Акция проводится в группе Официальной Рязанской Лиги МС КВН. Там нужно оставить комментарий под постом. Он доступен по ссылке.

Напомним, сразу два полуфинала сезона планируются в один день в Рязанском Дворце молодёжи. За путёвки в финал будут бороться 12 команд-участниц. Распределят их по полуфинальным играм согласно рейтингу по итогам редакторской работы. В этот вечер на сцене вы увидите команды:

Кларнет Клары, Рязань Время первых, Рязанский филиал МВД им. Кикотя, Рязань Армия прекрасных половин, Рязань Ради тех, Рязань Около того, Санкт-Петербург 71, Тульская область Мы подумаемъ, РосНОУ Диванодамы, Дмитров Сборная МГРИ Амбассадоры Атяшево Парк имени Тимирязева, РГАУ-МСХА Команда мечты, Луховицы.

Полюбившиеся рязанцам КВНщики из Высшей Лиги Роман Кузьмин и Руслан Шишкин будут редакторами. Проведёт полуфинальные игры Ольга Фидрик. Кстати, в финале Лиги, за путёвки в который будут бороться весёлые и находчивые 30 октября, одна из команд будет делегирована на Международный фестиваль в Сочи.

Начало — в 17.00. Возрастное ограничение: 6+