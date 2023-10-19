Четверг, 19 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Полуфинал Официальной Рязанской Лиги МС КВН пройдёт 30 октября

7info

В понедельник, 30 октября, пройдёт полуфинал Официальной Рязанской Лиги МС КВН.

На сцене Рязанского Дворца молодежи за путёвку в финал будут бороться 12 команд-участниц:

  1. Кларнет Клары, Рязань
  2. Время первых, Рязанский филиал МВД им. Кикотя, Рязань
  3. Армия прекрасных половин, Рязань
  4. Ради тех, Рязань
  5. Около того, Санкт-Петербург
  6. 71, Тульская область
  7. Мы подумаемъ, РосНОУ
  8. Диванодамы, Дмитров
  9. Сборная МГРИ
  10. Амбассадоры Атяшево
  11. Парк имени Тимирязева, РГАУ-МСХА
  12. Команда мечты, Луховицы.

Ведущий — чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Вятка»(Киров) Руслан Шишкин.

Билеты можно получить в профкомах и студклубах вузов.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах