Полуфинал Официальной Рязанской Лиги МС КВН пройдёт 30 октября

В понедельник, 30 октября, пройдёт полуфинал Официальной Рязанской Лиги МС КВН.
На сцене Рязанского Дворца молодежи за путёвку в финал будут бороться 12 команд-участниц:
- Кларнет Клары, Рязань
- Время первых, Рязанский филиал МВД им. Кикотя, Рязань
- Армия прекрасных половин, Рязань
- Ради тех, Рязань
- Около того, Санкт-Петербург
- 71, Тульская область
- Мы подумаемъ, РосНОУ
- Диванодамы, Дмитров
- Сборная МГРИ
- Амбассадоры Атяшево
- Парк имени Тимирязева, РГАУ-МСХА
- Команда мечты, Луховицы.
Ведущий — чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Вятка»(Киров) Руслан Шишкин.
Билеты можно получить в профкомах и студклубах вузов.