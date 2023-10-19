Полуфинал Официальной Рязанской Лиги МС КВН пройдёт 30 октября

В понедельник, 30 октября, пройдёт полуфинал Официальной Рязанской Лиги МС КВН.

На сцене Рязанского Дворца молодежи за путёвку в финал будут бороться 12 команд-участниц:

Кларнет Клары, Рязань Время первых, Рязанский филиал МВД им. Кикотя, Рязань Армия прекрасных половин, Рязань Ради тех, Рязань Около того, Санкт-Петербург 71, Тульская область Мы подумаемъ, РосНОУ Диванодамы, Дмитров Сборная МГРИ Амбассадоры Атяшево Парк имени Тимирязева, РГАУ-МСХА Команда мечты, Луховицы.

Ведущий — чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Вятка»(Киров) Руслан Шишкин.

Билеты можно получить в профкомах и студклубах вузов.