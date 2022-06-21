Кинологи ОМОН Росгвардии провели показательные выступления для рязанских юнармейцев

Сотрудники ведомства показали школьникам Рязани работу кинологов и взрывотехников ОМОН. Мероприятие прошло в день кинологических подразделений Росгвардии и в рамках акции «Каникулы с Росгвардией», – сообщила пресс-служба ведомства по Рязанской области.

На базе учебного центра Росгвардии сотрудники ОМОН рассказали юнармейцам о задачах кинологов и о мерах безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

Ребятам показали, как работает кинолог со служебной собакой – обследование подозрительных предметов, а также элементы служебной выучки четвероногого напарника. Школьники познакомились с защитным костюмом взрывотехника и сфотографировались во взрывотехническом обмундировании.

В завершение сотрудники Росгвардии пожелали рязанским юнармейцам активных, насыщенных и безопасных каникул.

21 июня отмечается день кинологических подразделений войск Национальной гвардии Российской Федерации. В кинологических подразделениях ведомства служат более 2,5 тысяч кинологов и 3 тысяч служебных собак.