Кинолог назвал самые популярные в России в 2021 году породы собак

Жители России стали чаще выбирать в качестве домашних питомцев корги и пуделей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог отметил, что в стране вырос интерес к породе вельш корги пемброк. Этих собак любит королева Великобритании, животные отличаются природным магнетизмом, привлекательной внешностью, очарованием.

В рейтинге популярности вельш корги пемброк по итогам 2021 года занимают 4 место, прибавив две позиции по сравнению с 2020 годом. Голубев не удивится, если в следующем году порода войдёт в двойку лидеров.

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Кинолог отметил, что у граждан закрепляется тенденция заводить животных-компаньонов. Это можно объяснить образом жизни современного человека.

Многие держат собак в городских квартирах, поэтому размер имеет большое значение. Не последнюю роль в выборе играет дружелюбный характер животного.

Корги, как рассказал специалист, отличаются отважностью и высокоразвитым интеллектом. Они чутко воспринимают настроение хозяина и не будут ему докучать некстати.

Впервые в десятке лидеров оказался пудель. Собаки этой породы имеют хорошее здоровье, среди них много долгожителей. Кроме того, они являются воплощением красоты в сочетании с высоким интеллектом и покладистым характером.

Самой популярной у россиян, как и в предыдущие пять лет, стала порода немецкий шпиц. На второй строчке рейтинга — чихуахуа, третье место — у йоркширского терьера.

С пятого по девятое места рейтинга расположились немецкая овчарка, лабрадор ретривер, джек рассел терьер, среднеазиатская овчарка и французский бульдог.

В Рязани тройка лидеров несколько отличается от общероссийской: второе место заняла среднеазиатская овчарка, а третье — джек рассел терьер. В списке популярных пород в Рязани можно найти такие породы, как ротвейлер, акита, сиба, мопс, в общероссийском рейтинге они не попали в ТОП-10 самых популярных пород.