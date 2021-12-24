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Пятница, 24 декабря, 2021
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Стало известно, какие породы собак предпочитают рязанцы

7info7

Ежегодно предпочтения у россиян меняются: какие-то породы становятся более популярными, другие уходят на второй план. Очевидно прослеживается тенденция заводить себе маленьких собак. Это говорит о том, что многие нуждаются в компаньоне, который отлично уживается в городской среде и с удовольствием отправится за хозяином даже в офис. Подводя итоги года, Российская кинологическая федерация рассказала о самых популярных породах собак у жителей Рязани в уходящем 2021 году.

– В Рязани тройка лидеров несколько отличается от общероссийской: второе место заняла среднеазиатская овчарка, а третье – джек рассел терьер. В списке популярных пород в Рязани можно найти такие породы, как ротвейлер, акита, сиба, мопс, в общероссийском рейтинге они не попали в ТОП-10 самых популярных пород, – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Топ-10 самых популярных пород среди жителей Рязани в 2021 году

Рейтинг был составлен на основании единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков. По данным Российской кинологической федерации, самой популярной породой в Рязани в этом году оказалась порода немецкий шпиц. На второй строчке рейтинга – среднеазиатская овчарка, третье место — у породы джек рассел терьер.

Стоит отметить, что лидеры рейтинга несколько отличаются от общероссийских. В ТОП-3 самых популярных собак у россиян не попали породы среднеазиатская овчарка и джек рассел терьер, заняв 8 и 7 строчку рейтинга соответственно.

Вот как выглядит рейтинг топ-10 самых популярных пород у жителей Рязани в 2021 году:

  1. Немецкий шпиц
  2. Среднеазиатская овчарка
  3. Джек рассел терьер
  4. Чихуахуа
  5. Сиба
  6. Лабрадор ретривер
  7. Вельш корги пемброк
  8. Акита
  9. Ротвейлер
  10. Мопс
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Тенденция заводить в городах некрупных собак-компаньонов прослеживается и у жителей Рязани. Однако, она не такая явная, как у жителей городов-миллионников.  Многие рязанцы отдают предпочтение крупным собакам, наглядный тому пример — алабаи на второй строчке рейтинга.  Возможно, это во многом объясняется наличием в городе частного сектора и малоэтажного жилья, где можно комфортно содержать такие крупные породы.

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