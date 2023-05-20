Калужский губернатор Шапша уволит чиновника за пьяные покатушки за рулем

Артист Прохор Шаляпин занимался онанизмом во время шоу «Фабрика звезд-6», сообщил певец Алексей Корзин в интервью на YouTube-канале «Фабрика звезд с Яной Чу». По его словам, начинающий исполнитель практиковал самоудовлетворение на камеру. «Не помню, чтобы это было каким-то шоком. Мы даже от того, что делал Прохор, не особо офигевали», – заявил...