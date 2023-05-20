Калужский губернатор Шапша уволит чиновника за пьяные покатушки за рулем

Глава Калужской области Владислав Шапша принял решение уволить главу администрации Людиновского района Дмитрия Удалова за пьяное вождение.
Инцидент произошел в ночь на 19 мая. Чиновника задержали сотрудники ГИБДД. Губернатор назвал его поведение недопустимым.
«Такой поступок противоречит должности, статусу и здравому смыслу. Более того – это нарушение закона и создание угрозы для жизни людей. А нарушать закон нельзя», – отметил Шапша.
По его словам, Удалова исключат из «Единой России» и отправят в отставку в ближайшее время.