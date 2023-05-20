Суббота, 20 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Калужский губернатор Шапша уволит чиновника за пьяные покатушки за рулем

powder

Глава Калужской области Владислав Шапша принял решение уволить главу администрации Людиновского района Дмитрия Удалова за пьяное вождение.

Инцидент произошел в ночь на 19 мая. Чиновника задержали сотрудники ГИБДД. Губернатор назвал его поведение недопустимым.

«Такой поступок противоречит должности, статусу и здравому смыслу. Более того – это нарушение закона и создание угрозы для жизни людей. А нарушать закон нельзя», – отметил Шапша.

По его словам, Удалова исключат из «Единой России» и отправят в отставку в ближайшее время.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Певец Прохор Шаляпин занимался онанизмом на камеру на «Фабрике звезд»

Артист Прохор Шаляпин занимался онанизмом во время шоу «Фабрика звезд-6», сообщил певец Алексей Корзин в интервью на YouTube-канале «Фабрика звезд с Яной Чу». По его словам, начинающий исполнитель практиковал самоудовлетворение на камеру. «Не помню, чтобы это было каким-то шоком. Мы даже от того, что делал Прохор, не особо офигевали», – заявил...

Белгородцам показали фейковый ролик «За свободный Белгород»

В Сети распространяют фейковую информацию, что в эфире телеканала «Белгород 24» показали ролик «За свободный Белгород», пишет «Бел.Ру». В самой телекомпании уточнили, что показывают программы в соответствии с эфирной сеткой. «Данные кабельным операторам передаются по защищённым каналам связи», — уточнил телеканал. Подчеркивается, что на опубликованных в соцсетях кадрах размер логотипа...

Расписание поездов из Рязани изменится из-за ремонта путей

Сотрудники Московской железной дороги ремонтируют пути на участке Шиферная — Пески.

В Ряжске полицейский отказался от взятки, предложенной нарушителем

Пытаясь избежать мер административного наказания, мужчина осуществил попытку дачи взятки в размере 1000 рублей инспектору ДПС

Наркоман получил 15 лет колонии за убийство пенсионерки

Находясь под действием наркотиков, он проник в дом к 73-летней женщине, напал и задушил.

Штаб Захара Прилепина открылся в Рязани

Штаб, который находится в Есенин центре, объединит работу сразу нескольких общественных организаций.

Для Рязани закупят ещё 25 новых автобусов

Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Рогов: ВСУ за сутки обстреляли два населённых пункта Запорожской области

19 мая в селе Роздол Михайловского района огонь вёлся прицельно по населённому пункту. Один человек погиб.

Дочек убитой рязанки Елены Логуновы передали под полную опеку ее матери

Об этом 20 мая сообщила детектив Екатерина Шумякина, занимавшаяся поисками Елены.

В Облдуме обсудили вопросы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики

В региональном парламенте в среду, 17 мая, состоялся «правительственный час», на котором обсуждался ход реализации федерального проекта «Профессионалитет».

В Новомичуринске утонул рыбак

ЧП случилось 19 мая недалеко от городского стадиона. Люди заметили мужчину в воде и вызвали спасателей.

Фонд капитального ремонта Липецкой области возглавил Алексей Костин

Роман Сапрыкин, ранее занимавший пост, продолжит работу в Фонде в должности заместителя генерального директора.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации