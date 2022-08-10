Недавно Госдума РФ приняла закон, в соответствии с которым участники специальной военной операции на территории Донбасса и Украины получили статус ветерана боевых действий. Ветеранами боевых действий, в том числе, будут считаться участвующие в спецоперации пограничники и гражданский персонал.

Какие льготы положены ветеранам боевых действий?

Коммунальные

Ветераны боевых действий могут получать компенсацию за наём и содержание жилого помещения, размер компенсации — 50 %. Льгота касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

Налоговые

Ветераны боевых действий не платят налог на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, один дом и один гараж одновременно. Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади. Льгота на транспортный налог зависит от конкретного региона.

Медицинские

После выхода на пенсию ветераны боевых действий могут получать медицинских услуги в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период прохождения службы. Им вне очереди оказывают медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.

На работе

Ветераны боевых действий могут уходить в ежегодный отпуск в удобное для них время. Еще у ветеранов есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком (до 35 дней). Получать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя.

Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3481,85 руб. Дополнительно положен набор социальных услуг (бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства). Если от этих льгот отказаться, денежное пособие можно увеличить.

Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32 % от размера социальной пенсии.

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