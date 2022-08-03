Военная служба по контракту: требования, условия, льготы

Кто и на каких условиях может пойти служить в Вооружённые Силы Российской Федерации по контракту? 7info разобрался в этом вопросе.

Кто имеет право пойти служить по контракту?

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва на военную службу высшее образование;

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трёх месяцев;

военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной службы;

получившие среднее профессиональное образование военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, которые поступают на службу в Вооруженные Силы РФ, войска национальной гвардии, спасательные воинские формирования, Службу внешней разведки РФ и органы государственной охраны;

граждане, пребывающие в запасе;

граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие высшее образование;

граждане женского пола, не пребывающие в запасе;

граждане, поступившие в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования;

иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ (данные лица могут воспользоваться правом на заключение контракта только один раз).

Согласно общему правилу первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать:

граждане в возрасте от 18 до 40 лет;

иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Для тех, кто собирается заключить контракт о прохождении военной службы, предъявляют ряд требований. Так, военный-контрактник должен владеть русским языком, отвечать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учётным специальностям, а также требованиям по уровню образования, квалификации и физической подготовки.

С кем не могут заключить контракт?

Военный контракт не могут заключить со следующими гражданами:

в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание;

в отношении которых проводится дознание, предварительное следствие;

в отношении которых заведено уголовное дело, также если дело передано в суд;

имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершённые преступления, отбывающими наказание в виде лишения свободы;

подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Также военный контракт не заключают с теми, кто лишён на определённый срок вступившим в силу решением суда права занимать воинские должности.

Не принимают к военной службе по контракту граждан, отнесённых к четвёртой категории профессиональной пригодности по результатам профессионального психологического отбора.

Условия военного контракта

В контракте о прохождении военной службы закреплены добровольность поступления на военную службу, обязанность гражданина проходить военную службу в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом срока, обязанность добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательством РФ, право гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательством РФ, определяющим статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы.

Дополнительные условия контракта могут быть установлены в зависимости от места прохождения военной службы по контракту. Так, граждане, поступающие на военную службу по контракту в органы ФСБ России, обязуются соблюдать установленные законодательством запреты и ограничения, связанные с прохождением такой службы, в частности выезжать из РФ до окончания срока контракта только при наличии разрешения уполномоченного должностного лица органа ФСБ России.

Срок, на которых заключается контракт, зависит от конкретной ситуации. Как правило, он варьируется от двух до пяти лет для первого контракта и от года до десяти лет (либо до достижения гражданином предельного возраста пребывания на военной службе) для нового/последующего контракта.

Социальные гарантии для военнослужащих, проходящих службу по контракту

Военнослужащим-контрактникам выплачивают денежное довольствие. Он состоит из месячного оклада (в соответствии с воинским званием) и месячного оклада (в соответствии с воинской должностью). К ним добавляются ежемесячные и иные выплаты, например, надбавки за выслугу лет, классную квалификацию, работу со сведениями, составляющими гостайну, особые условия военной службы, а также на выполнение выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время и за особые достижения в службе

Военнослужащим , проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются не позднее трёх месяцев со дня прибытия на новое место военной службы служебные жилые помещения. Служебные жилые помещения предоставляются на весь срок военной службы в закрытых военных городках. В случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части арендуют жилые помещения для обеспечения военнослужащих-граждан и совместно проживающих с ними членов их семей или по желанию военнослужащих-граждан ежемесячно выплачивают им денежную компенсацию за наём (поднаём) жилых помещений в установленных порядке и размерах

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно предоставляется основной отпуск.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением курсантов военных профессиональных образовательных организаций или военных образовательных организаций высшего образования), и члены их семей имеют право на санаторно-курортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах отдыха, на базах отдыха, в пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, за плату в размере полной стоимости путевки. Указанным военнослужащим и членам их семей при направлении в санатории на медицинскую реабилитацию в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии дополнительно предоставляются бесплатные путевки

Также лица, проходившие военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах РФ и Объединенных Вооруженных Силах СНГ, других органах, войсках или воинских формированиях РФ или бывшего СССР, после увольнения со службы имеют право на получение военной пенсии за выслугу лет (при соблюдении определенных условий), в том числе одновременно со страховой пенсией по старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии). Кроме того, предусмотрена выплата указанным лицам различных пособий.

Подготовлено по материалам Консультант Плюс.