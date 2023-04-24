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Понедельник, 24 апреля, 2023

Ярославцы пожаловались на мужчину, устраивающего диверсии в их лифтах

Жители Ярославля пожаловались на мужчину, который ходит по лифтам и оставляет там неприятные сюрпризы, сообщил 76.RU.

По словам очевидцев, горожанин справил малую нужду в одном из подъездов дома на улице Академика Колмогорова. При этом он смотрел в камеру лифта.

В доме на Лескова ярославец танцевал, кричал оскорбления, показывал в камеру средний палец и вываливал из штанов свое достоинство.

«Помотав в руках член, с довольным лицом мужчина натянул штаны и вышел в подъезд», – говорится в публикации.

Горожане признались, что им страшно за детей. В полиции установили личность злоумышленника. Сейчас любителя справить нужду в общественных местах пытаются поймать.

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