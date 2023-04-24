Жители Ярославля пожаловались на мужчину, который ходит по лифтам и оставляет там неприятные сюрпризы, сообщил 76.RU.

По словам очевидцев, горожанин справил малую нужду в одном из подъездов дома на улице Академика Колмогорова. При этом он смотрел в камеру лифта.

В доме на Лескова ярославец танцевал, кричал оскорбления, показывал в камеру средний палец и вываливал из штанов свое достоинство.

«Помотав в руках член, с довольным лицом мужчина натянул штаны и вышел в подъезд», – говорится в публикации.

Горожане признались, что им страшно за детей. В полиции установили личность злоумышленника. Сейчас любителя справить нужду в общественных местах пытаются поймать.