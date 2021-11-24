«Известия»: 37 российским антипрививочникам грозит уголовная ответственность

Подразделения Росздравнадзора в нескольких регионах России передали в СК и прокуратуру данные о 37 противниках вакцинации. Им может грозить уголовная ответственность, сообщают «Известия».

Речь идёт о 18 антиваксерах из Карелии, 8 — из Ростовской области, 5 — из Вологодской области, 2 — из Смоленской. По одному противнику вакцинации нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

В пресс-службе ведомства пояснили, что больше всего их интересуют медицинские работники, которые распространяют ложные сведения о вреде вакцинации против коронавируса.

Их могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ.