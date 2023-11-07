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Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области представлена в Музее Победы на Поклонной горе

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В Музее Победы на Поклонной горе (Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) в рамках Всероссийского съезда «Школьный музей Победы» состоялась презентация регионального проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне в молодёжной среде. Инициатива реализована Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке министерства территориальной политики Рязанской области, Фонда президентских грантов, Музея Победы на Поклонной горе, РГУ имени С.А. Есенина на платформе сетевого издания 7info.ru.

Итоговым продуктом проекта стала интерактивная карта, объединившая более 30 школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны.

Всероссийский съезд «Школьный музей Победы» был организован в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», его участниками стали представители образовательных организаций из 42 субъектов Российской Федерации.

Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области представлена в Музее Победы на Поклонной горе
Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области представлена в Музее Победы на Поклонной горе
Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области представлена в Музее Победы на Поклонной горе

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