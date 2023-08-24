Четверг, 24 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Иностранца шокировали условия содержания в камере в Асбесте

powder

В Екатеринбурге во время рейда по поиску нелегальных мигрантов задержали гражданина Сенегала Дианя Бай Моду, который пожаловался на условия в камере, пишет E1.RU.

Год назад у сенегальца закончилась виза, для чего ему нужно было съездить домой. В России он учился в УрФУ и получил специальность инженера-механик. В последнее время он жил с просроченными документами и работал на складе маркетплейса.

После задержания он находился в Центре временного содержания иностранных граждан на улице Горнистов, где задержанному нравились условия содержания. Однако заметем африканца перевели в Асбест. Сенегалец пришел в шок от того, что увидел.

«Клопы, тараканы, грязь, антисанитария, на туалеты и раковину смотреть страшно, в маленькой комнате длиной шесть метров и шириной два метра содержатся семь человек», – рассказал Диань.

Он сравнил проживание в местном спецприемнике с фильмом ужасов – в помещении нет окон, все курят прямо в комнате, нет питьевой воды.

Диань сейчас готовит обращение в посольство по поводу условий содержания. Он понимает, что был задержан на законных основаниях, но просит поместить его до решения суда обратно в екатеринбургский центр.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Под Петербургом не могут найти управу на компанию агрессивных школьников

Жители поселка Янино в Ленинградской области пожаловались на компанию агрессивных школьников, на которых пытаются найти управу, сообщило агентство РИА Новости. По словам очевидцев, подростки избивают других ребят. Недавно в соцсетях появилось видео с их участием, на котором более десяти подростков в скейтпарке набросились на сверстников. «Один из нападавших размахивает...

В Екатеринбурге девушки подрались из-за места на диване в кафе

В пиццерии на Бебеля в Екатеринбурге женщины устроили потасовку из-за места на диване, пишет E1.RU. Инцидент произошел 22 августа. Одна из девушке рассказала, что другая плеснула в нее горячим кофе. «Мест было много свободных. Но ей хотелось именно это. Сначала она докопалась до персонала, потом до молодоженов, потом и...

Производитель автохимии станет резидентом индустриального парка «Рязанский»

Компания «Аг-Тех» реализует проект по расширению действующего производства аэрозольной химии

Пожилую белгородку убили мотыгой 15-летний внук и его подруга

Следователи рассказали подробности убийства 69-летней жительницы Белгородской области 15-летним внуком и его подругой, пишет «Бел.ру». Инцидент произошел 17 августа в поселке Новосадовый. Пенсионерка не отпустила подростка на прогулку. Тогда подруга пришла к ним в гости. Между женщиной и детьми возник конфликт. В разгар ссоры юные злоумышленники по разу ударили...

Рязанка Евгения Никифорова выиграла Первенство мира по джиу-джитсу в файтинге

Тренируют рязанскую спортсменку — Кирилл Левин, Михаил Левин, Сергей Бочаров.

Воронежец оказался пилотом самолета, в котором разбился Пригожин

Командиром экипажа разбившегося самолета, на борту которого находился владелец «ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, оказался уроженец Воронежской области, пишет «МОЕ! Онлайн». Речь идет о 51-летнем Алексее Левшине. Его гибель подтвердила в социальных сетях жена Светлана Левшина. Кроме того, помимо летчика погибли и другие члены экипажа –29-летний второй пилот Рустам Каримов...

Сергей Миронов: «Политика ЦБ вгоняет граждан в кредитный гроб»

С повышением ключевой ставки кредитные обязательства, в том числе ипотечные, станут непосильными для граждан

Опубликовано «видеозавещание» Евгения Пригожина

В одном из последних интервью владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин порассуждал на тему собственной смерти, пишет МК. Тогда он дал интервью телеграм-каналу War Gonzo вместе с подполковником спецназа в ГРУ Дмитрием Уткиным. «Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», – заявил Пригожин. Уткин в ответ на...

Стала известно, как будет выглядеть новая школа в Семчино

Завершить строительство учебного заведения планируется к концу 2024 года.

Мигрант объяснил, зачем избил бегунью в коротких шортах в Подмосковье

Задержанный 20-летний мигрант Шахзод Джурабоев объяснил, зачем избил бегунью в коротких шортах в Нахабино, пишет «МВД Медиа». На допросе у него спросили, с какой целью он ударил девушку. «Потому что я спас ее. От греха», – ответил Джурабоев. Инцидент произошел утром 22 августа, когда местная жительница вышла на пробежку. К...

Известного стилиста Рогова отказались кормить в Ярославле

Звездный стилист и телеведущий Александр Рогов пожаловался в Telegram, что не смог попасть в рестораны в Ярославле. Знаменитость и его команда не смогли найти свободный столик в местных заведениях. «Потому что отель, в котором мы живем, кормит отвратительно. А другие рестораны полностью заняты. У нас уже третий ресторан по...

В Липецке санитарка швырнула пожилую пациентку и попала на видео

Прокуратура Липецкой области проверит информацию о грубом обращении санитарки с пациенткой в БСМП №1, пишет «Город 48». Накануне в соцсетях появились кадры, на которых медработница грубо толкает пожилую женщину, которая упала на кушетку. Действиям санитарки дадут правовую оценку, подчеркнули в региональной прокуратуре. В больнице уточнили, что санитарку уже уволили с...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации