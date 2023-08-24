В Екатеринбурге во время рейда по поиску нелегальных мигрантов задержали гражданина Сенегала Дианя Бай Моду, который пожаловался на условия в камере, пишет E1.RU.

Год назад у сенегальца закончилась виза, для чего ему нужно было съездить домой. В России он учился в УрФУ и получил специальность инженера-механик. В последнее время он жил с просроченными документами и работал на складе маркетплейса.

После задержания он находился в Центре временного содержания иностранных граждан на улице Горнистов, где задержанному нравились условия содержания. Однако заметем африканца перевели в Асбест. Сенегалец пришел в шок от того, что увидел.

«Клопы, тараканы, грязь, антисанитария, на туалеты и раковину смотреть страшно, в маленькой комнате длиной шесть метров и шириной два метра содержатся семь человек», – рассказал Диань.

Он сравнил проживание в местном спецприемнике с фильмом ужасов – в помещении нет окон, все курят прямо в комнате, нет питьевой воды.

Диань сейчас готовит обращение в посольство по поводу условий содержания. Он понимает, что был задержан на законных основаниях, но просит поместить его до решения суда обратно в екатеринбургский центр.