HeadHunter: 73% жителей Рязанской области не устраивает уровень зарплаты

Служба исследований hh.ru выяснила, довольны ли жители Рязанской области уровнем своей заработной платы. Лишь 24% опрошенных сообщили, что текущий уровень зарплаты их вполне устраивает.

По сравнению с прошлым годом доля таких ответов выросла на 1 процентный пункт. 73% опрошенных недовольны уровнем зарплаты и полагают, что она должна быть больше (доля таких ответов осталась прежней). 3% респондентов с ответом затруднились.

Больше всего недовольных текущей зарплатой представители сфер: Медицина и фармацевтика, Туризм, гостиницы и рестораны, а также юристы.

Удовлетворение уровнем заработной платы чаще других выражали представители сфер Безопасность, Стратегия, инвестиции, консалтинг и Информационные технологии.

Среди жителей регионов России больше всего довольных зарплатой в Ханты-Мансийском автономном округе, а недовольных — в Ярославской области.