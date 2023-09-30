Главой муниципального образования Скопин стал главный врач ММЦ Николай Егоров

На первом заседании Скопинской городской Думы VII созыва, которое состоялось 28 сентября, главой муниципального образования и председателем Думы был избран главный врач ММЦ Николай Егоров.

На заседании присутствовали министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост, депутат Рязанской областной Думы Петр Алабин, замминистра территориальной политики региона Наталья Артонкина, и.о. мэра Скопина Ирина Ланина и руководители организаций и учреждений города.

Егоров был избран единогласно, сообщила администрация города.