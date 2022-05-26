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Четверг, 26 мая, 2022

Глава Рязани лично контролирует установку детской площадки в Ворошиловке

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Глава Рязани лично контролирует установку детской площадки в Ворошиловке

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с жителями дома № 15 корпус 2 по улице Старореченской в поселке Ворошиловка. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Речь шла об установке во дворе дома новой детской площадки в рамках реализации проектов местных инициатив. На встрече также присутствовали представители администрации Рязани и подрядной организации.

Стоимость объекта — более 900 тыс. рублей. Работы должны быть завершены в июле. В ближайшие дни подрядчик планирует провести обследование участка, на котором будет установлено детское игровое оборудование. По нормам безопасности в районе будущей площадки не должны проходить подземные коммуникации. Приступить к основным работам подрядная организация планирует в июне.

Также жители пожаловались главе на состояние детской площадки, установленной по местным инициативам в прошлом году. Здесь заметно деформирование покрытия. По данной площадке у подрядчика принята и оплачена только часть работ. По выявленным недочетам будет активизирована претензионная работа.

Кроме того, жители попросили главу муниципального образования оказать содействие в решение вопросов окоса травы, спила аварийных деревьев и стоянки на зеленых зонах. По всем вопросам будут подготовлены обращения, даны соответствующие поручения.

— Благоустроенные детские площадки должны быть в каждом микрорайоне. Я здесь не в последний раз. Общими усилиями мы сможем поэтапно решить проблемы жителей Ворошиловки, — отметила Татьяна Панфилова по итогам посещения.

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